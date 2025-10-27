В Подмосковье с начала года вакцинировали более 110 тыс. домашних животных

В Подмосковье с начала текущего года вакцинацию прошли более 110 тыс. домашних животных. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В частности, прививки от бешенства были поставлены более чем 45,4 тыс. кошек и почти 69 тыс. собак. Для вакцинации используется как препарат «Рабикан», так и другие современные вакцины.

Все государственные ветеринарные клиники региона представлены на интерактивной карте портала «Мой АПК». Также в области круглосуточно работает горячая линия по вопросам ветеринарии — 8 (800) 550-65-22.

Ранее в министерстве сообщили, что за три года на горячую линия по вопросам безнадзорных животных поступило более 32,4 тыс. обращений.