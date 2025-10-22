В Подмосковье с начала года ввели в работу 16 новых цифровых маммографов. На их закупку было направлено 338 млн руб., сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Один из новых аппаратов начали использовать в городской поликлинике Жуковской больницы. Его приобрели за 32,5 млн руб. Оборудование позволяет брать биопсию прямо во время диагностики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе закупок нового медоборудования. Он отметил, что с начала года учреждениям региона передали 3,6 тыс. единиц техники.