В Подмосковье с начала года выявили 186 нарушений лесного законодательства

В Подмосковье с начала 2026 года выявили 186 нарушений лесного законодательства. Итоги работы лесной охраны за два месяца подвели в Комитете лесного хозяйства Московской области.

За указанный период в регионе составили 227 протоколов об административных правонарушениях. Большинство из них были связаны с нарушением правил пожарной и санитарной безопасности, а также с самовольным занятием участков.

«Назначено штрафов на общую сумму 12 040,0 тыс. рублей, в том числе: за нарушение правил пожарной безопасности — 5 277,5 тыс. руб., за нарушение правил санитарной безопасности — 2 910,0 тыс. руб., за самовольное занятие участков — 3 744,0 тыс. руб., за незаконную рубку — 23,5 тыс. руб.», — отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области за три года приведут в порядок 25 тыс. га леса.