В Подмосковье с начала года выявили более 16 тыс. случаев использования телефона за рулем автомобиля. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Выявлять нарушителей помогают комплексы фотовидеофиксации. В регионе установлено 250 камер, которые фиксируют случаи использования гаджетов во время управления автомобилем.

Также 500 комплексов фотовидеофиксации выявляют случаи непристегнутых ремней у водителей или пассажиров. Всего было зафиксировано более 979 тыс. таких нарушений среди водителей и более 17 тыс. – среди пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области будут расширять проекты с использованием нейросетей.