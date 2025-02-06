В Подмосковье с начала года выявили почти 100 фактов самовольного занятия лесных участков

С начала 2025 года лесная охрана Подмосковья в рамках патрулирования государственного лесного фонда выявила 97 фактов самозахвата лесных участков, по ним было составлено 119 протоколов. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«116 из них — в отношении физических лиц, три протокола — в отношении юридических лиц», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Наибольшее число нарушений зафиксировали на территории Волоколамского, Истринского и Подольского лесничеств. В комитете напомнили, что за них может грозить административная и уголовная ответственность.

Так, например, гражданам могут назначить штраф в размере до 50 тыс. рублей, должностным лицам — до 100 тыс. рублей, юридическим — до 300 тыс. рублей. Помимо этого, нарушитель обязан будет возместить вред, причиненный лесам и устранить нарушения лесного законодательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.