В Подмосковье с начала года выписали штрафы на 5 млн руб. за незаконное обращение со стройотходами

В Подмосковье с начала 2025 года сумма штрафов за нарушения в сфере обращения со строительными отходами превысила 5 млн руб. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

За указанный период в регионе вынесли 115 постановлений о назначении административных наказаний. В том числе — 85 постановлений по статье 6.26 КоАП МО на 4 млн руб. и 30 постановлений по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ более чем на 1 млн руб.

Одна из проверок прошла на минувшей неделе в Раменском. По ее итогам пресекли несанкционированный сброс строительных отходов общим объемом около 100 кубометров.

«Наша цель — обеспечить соблюдение экологических норм и стандартов, сохранить чистоту и красоту Подмосковья для будущих поколений», - подчеркнул глава министерства Павел Бида.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал разъяснить жителям региона правила вывоза крупногабаритного мусора.