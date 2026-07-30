В Подмосковье с начала года зафиксировали более 250 тыс. фактов использования телефона за рулем авто

В Подмосковье с начала 2026 года выявили более 250 тыс. фактов использования телефона за рулем автомобилей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала лета зафиксировали более 60 тыс. таких случаев, в том числе свыше 17 тыс. — в июле. Больше всего случаев произошло в марте — 59 тыс., а меньше всего — в феврале (19 тыс.).

«Мы фиксируем использование телефона за рулем ради сохраненных жизней: секунда отвлечения может стоить слишком дорого. Дорога требует полной концентрации — в эти мгновения водитель отвечает не только за себя, но и за пассажиров, пешеходов, других участников движения», — подчеркнул глава министерства Марат Сибатулин.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину о строительстве дорог в области.