В Подмосковье с начала года жильем обеспечили более 800 детей-сирот

В Подмосковье с начала 2025 года жильем были обеспечены 835 детей-сирот, сообщили в Министерстве социального развития Московской области. Квартиру или жилищный сертификат дети получают, когда достигают совершеннолетия.

Как отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева, все большее число детей выбирают жилищные сертификаты. В этом году собственные квартиры с их помощью приобрели 724 человека.

Сертификат предоставляется с 2023 года. Тогда жилье получили 875 человек, в том числе 320 — с помощью сертификата. В 2024 году квартиры получили 988 детей, в том числе 814 — по сертификату. В текущем году жильем в общей сложности обеспечат 1007 человек, в том числе 879 — по сертификату.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обеспечении детей-сирот жильем.