В Подмосковье с начала сентября обезвредили 13 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

В Подмосковье с начала сентября взрывотехники ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили 13 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Боеприпасы обнаружили в Можайске, Дмитрове и Волоколамске. О находках сообщили местные жители.

Так, в Можайске грибник нашел 50-миллиметровую минометную мину в лесу у деревни Облянищево. В Дмитрове такую же мину нашли жители деревни Микляево.

В Волоколамске жители проводили земляные работы на ферме в деревне Чертаново и нашли сразу 11 боеприпасов, в том числе 82-миллиметровую минометную мину и 10 артиллерийских снарядов.

На места обнаружения боеприпасов оперативно прибыли взрывотехники, погрузили их в специальные контейнеры и вывезли на полигоны, где обезвредили.

