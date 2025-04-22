В Подмосковье с начала весны ликвидировали более 200 сухостойных и аварийных деревьев

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье с начала весеннего периода ликвидировали более 200 сухостойных и аварийных деревьев. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольший объем работ провели в Пушкино, Воскресенске и Электростали. В этих округах специалисты спилили 33, 21 и 15 аварийных деревьев соответственно.

Как отметили в министерстве, при проведении работ в первую очередь устраняют деревья с критическим углом наклона. После этого ликвидируют сухостой.

В рамках весенних работ в округах также приводят в порядок газоны, промывают тротуары и внутридворовые проезды, моют контейнерные площадки, ремонтируют элементы детских площадок, устраняют вандальные надписи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к лету.