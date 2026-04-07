В Подмосковье с помощью чат-бота «Денис» в MAX к врачу записались более 600 тыс. раз
В Подмосковье с помощью чат-бота «Денис» в MAX жители записались к врачу более 600 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Цифровые сервисы делают взаимодействие пациента и системы здравоохранения значительно проще. Мы запустили чат-бот «Денис» в мессенджере MAX в конце прошлого года», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Бот доступен по этой ссылке. С его помощью можно также продлить электронный рецепт на льготное лекарство, получить справку и закрыть больничный лист.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании ИИ в сфере здравоохранения.