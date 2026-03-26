В Подмосковье с помощью ИИ устранили более 433 тыс. нарушений во дворах

В Подмосковье в рамках проекта «Чистая территория» с помощью ИИ устранили более 433 тыс. нарушений во дворах. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, с помощью нейросетей устранили свыше 175 тыс. нарушений, связанных с мусором на контейнерных площадках. Также ИИ помог выявить и устранить более 54 тыс. нарушений, связанных с переполненными урнами. Еще около 41 тыс. нарушений были связаны с мусором на территории.

ИИ-контроль во дворах запустили в регионе в августе 2023 года. Сейчас к мониторингу подключено более 80 тыс. камер, оснащенных функцией ИИ. На контроле нейросетей 8,1 тыс. дворов и 3,7 тыс. контейнерных площадок. ИИ выявляет 16 типов нарушений, в том числе навалы снега, мусор на площадках, граффити, ямы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о нарушениях, которые помог устранить ИИ.