В Подмосковье с помощью ИИ зафиксировали почти 9 тыс. нарушений уличной торговли

С начала 2025 года искусственный интеллект помог зафиксировать порядка 8,7 тыс. нарушений уличной торговли. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Нейросеть способна определить точки продажи товаров в общественных местах, например возле ТЦ и магазинов. С его помощью анализируется видеопоток с 6,5 тыс. камер системы «Безопасный регион». Если ИИ находит точки незаконной торговли, система сохраняет видеокадр и автоматически ставит задачу на устранение нарушения. Узнать подробнее о практиках внедрения технологий ИИ в регионе можно на портале «Цифровой регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.