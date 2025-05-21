В Подмосковье с помощью «Народного инспектора» выявили более 22,5 тыс. нарушений
Народный инспектор в Подмосковье выявил более 22 тыс. нарушений
Фото: [freepik.com]
С начала 2025 года модуль «Народный инспектор» помог зафиксировать более 22,5 тыс. нарушений. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В рамках модуля в приложении «Добродел» жители могут сообщать о выявленных недочетах. Среди них — мусор рядом с контейнерной площадкой, незаконные надписи, размещение транспорта на зеленых насаждениях, детских и контейнерных площадках и не только. Для этого им нужно создать сообщение, записать короткое видео с нарушением и описать проблему.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.