В Подмосковье сделали прогноз пожарной опасности в лесах

В среду, 26 марта, на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Луховицком, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В ведомстве уточнили, что 27 и 28 марта прогноз на большей части территории региона не поменяется. В четверг в Виноградовском, Луховицком, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» прогнозируется I класс пожарной опасности, в пятницу в Дмитровском, Егорьевском, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах — III класс. При этом в Виноградовском, Луховицком, Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» ожидается I класс.

Жителям и гостям региона напомнили, что при обнаружении возгорания нужно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.