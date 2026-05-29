В Подмосковье сертификаты на соципотеку получили еще почти 30 медработников

В Подмосковье свидетельства на участие в программе «Социальная ипотека» получили еще 23 медицинских специалиста, они позволят им приобрести собственное жилье на льготных условиях. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Поддержка медицинских работников — один из наших приоритетов. В Подмосковье действует широкий комплекс мер соцподдержки, включая программы, помогающие решить жилищный вопрос», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, с начала 2026 года сертификаты по программе получили уже 57 медработников. До конца года планируется выдать еще 24. Участники проекта смогут получить от региона 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса. После этого в течение 10 лет им будут компенсировать выплату основного долга по кредиту. Узнать подробнее о программе можно здесь.

