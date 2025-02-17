В Подмосковье штрафы за неправильную парковку во дворах в феврале составили 2 млн руб.

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье общая сумма штрафов за неправильную парковку во дворах с начала февраля составила более 2 млн руб. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В общей сложности с начала месяца в регионе выявили 745 случаев нарушения парковки. Из них 269 выявили инспекторы министерства, а 476 — «народные инспекторы» региона.

В результате были оштрафованы 374 автовладельца. Более 350 нарушителей получат постановления о привлечении к административной ответственности в установленные законодательством сроки.

В министерстве добавили, что за указанный период во дворах региона также были эвакуированы 32 автомобиля нарушителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству общественных пространств.