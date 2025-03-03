В Подмосковье скорректировали режимы работы четырех светофоров

На прошлой неделе специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения продолжили работу по оптимизации движения на региональных дорогах и скорректировали режимы работы четырех светофоров в Красногорске, Химках и Дмитрове. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, дорожники увеличили время проезда по Волоколамскому шоссе в Красногорске и по прямому ходу Путилковского шоссе в Путилкове. В Химках на светофоре на пересечении улиц Бабакина и Молодежной добавили режим работы в выходные дни, в Дмитрове на светофоре на пересечении улиц Ново-Рогачевской и Профессиональной — разделили транспортные направления. В ведомстве уточнили, что подобные изменения позволяют увеличить пропускную способность участков дорог на 10-15%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.