В Подмосковье снизилось число ДТП с пострадавшим

В Подмосковье снизилось число аварий с пострадавшими, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Так, в январе зафиксировали 177 таких происшествий, что на 22% меньше, чем годом ранее.

«В дорожных авариях погибли 16 человек, а травмы получили 216 человек, что в сравнении с прошлым январем меньше на 69% и 13% соответственно», — отметили в министерстве.

Как отметил глава министерства Марат Сибатулин, добиться снижения удалось за счет комплексной работы, включающей в себя установку ограждений, обустройство переходов, оборудование светофоров.

Самым частым видом ДТП в январе стали столкновения — их число составило 81. В них погибли восемь человек и пострадали 116.

