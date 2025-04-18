С начала 2025 года в Подмосковье собрали более 20 тонн донорской крови, донорами стали почти 29 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В пятницу, 18 апреля, в Доме Правительства Московской области прошла донорская акция, приуроченная к Национальному дню донора в России. В рамках нее сдать кровь могли все желающие.

«Всего в акции приняли участие 153 сотрудника, было собрано почти 50 литров крови. В Подмосковье очень активное и развитое донорское движение», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Собранную кровь и ее компоненты смогут применить для спасения пациентов с серьезными травмами, ожогами, онкологическими и другими заболеваниями.Ознакомиться с полным списком учреждений областной Службы крови можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.