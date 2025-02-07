В Подмосковье собрали более 400 тыс. жалоб пациентов на здоровье с помощью чат-бота Денис

С момента запуска в январе 2024 года чат-бот Денис помог собрать более 400 тыс. жалоб пациентов на самочувствие перед записью к врачу. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Чат-бот Денис не только предварительно собирает жалобы на самочувствие пациента, но и предлагает записаться к нужному специалисту. Важно, что собранные данные отображаются в электронной медкарте, и специалист может ознакомиться с ними перед приемом пациента», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, эта функция позволяет врачам не тратить лишнее время на заполнение истории болезни во время приема. Сервис распространяется, в том числе на хирургов, урологов, терапевтов, стоматологов и так далее. Оформить запись можно в чат-боте по ссылке.

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