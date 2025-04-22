В Подмосковье собрали более 500 тыс. жалоб на здоровье с помощью чат-бота Дениса

Чат-бот Денис, который заработал в Подмосковье в 2024 году, поможет собрать почти 530 тыс. жалоб пациентов на здоровье. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Врач видит собранные чат-ботом Денис жалобы, так как они отображаются в электронной медкарте пациента. Благодаря этому врач может больше времени и внимания уделить непосредственно пациенту», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Помимо этого, сервис позволяет записаться к врачу, сделать это можно здесь. Такая возможность распространяется на специальности хирургия, урология, терапия, стоматология, акушерство и гинекология и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.