В Подмосковье собрали почти 90 тыс. тонн моркови

В 2024 году в Подмосковье собрали 87,3 тыс. тонн столовой моркови, выращенной в открытом грунте. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Среди крупнейших производителей моркови в ведомстве выделили АО «Агрофирма «Бунятино», ООО «МосАгроФуд — Д», ЗАО «Куликово», ООО «Овощная компания АЭСО», ООО «Дока — Генные Технологии». Жителям региона напомнил, что этот корнеплод имеет особую текстуру и форму, поэтому после промывания на нем могут оставаться частички земли. Поэтому специалисты рекомендуют использовать для этой цели овощные щетки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.