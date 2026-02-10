В Подмосковье сократилось число погибших на ж/д переходах

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали, что в регионе снизился показатель смертности на железнодорожных переходах.

Так, с начала этого года в регионе на переходах на железной дороге произошло шесть случаев с летальным исходом. Этот показатель на 40% ниже, чем за такой же период прошлого года.

В области уделяют особое внимание безопасности на железной дороге. На территориях оборудуют видеонаблюдение, устанавливают ограждения и щиты с информацией, проводят профилактические рейды, строят надземные переходы.

При этом с начала года в регионе выявили 24 несчастных случаев, в том числе 11 — на несанкционированных переходах и семь — на станциях.

