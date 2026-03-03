В Подмосковье составили рейтинг популярных онлайн-госуслуг

На прошлой неделе в Подмосковье рейтинг популярных онлайн-услуг, размещенных на региональном портале, возглавила услуга «Выписка из домовой книги», ею воспользовались более 13,6 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В тройку лидеров также вошли услуга для участия в ЕГЭ и ОГЭ (более 11,6 тыс. заявок) и выдача и замена социальных карт жителя МО (более 7,3 тыс. заявок). В числе других популярных – «Запись в кружки и секции» и присвоение адреса. В общей сложности на портале жителям и бизнесу доступны более 420 услуг.

