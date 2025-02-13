В Подмосковье состоялся форум, посвященный современным технологиям здравоохранения

В Доме Правительства Московской области прошел форум «Новая культура качества. Современные технологии здравоохранения» с международным участием. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Участниками мероприятия стали заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева, замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев, замруководителя федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Дмитрий Павлюков и не только. В общей сложности форум собрал более 800 человек, включая зарубежных специалистов из ОАЭ, Казахстана и других стран.

«Мы знаем, что для жителей важна качественная и доступная медицинская помощь. Мы со своей стороны строим и открываем новые объекты здравоохранения, привлекаем врачей, закупаем новое оборудование. Чуть больше года назад стали внедрять модель системы менеджмента качества в наших медорганизациях», — сказал Забелин.

Так, по его словам, в 2024 году от института качества Росздравнадзора подмосковные организации получили 28 сертификатов, указывающих на высокие стандарты медицины. Отметим, что форум организовали областной Минздрав и Росздравнадзор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.