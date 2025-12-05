В Подмосковье совершили почти 230 млн поездок в автобусах Мострансавто по соцкарте

С начала 2025 года жители Москвы и Подмосковья совершили в автобусах АО «Мострансавто» более 227,5 млн поездок по социальным картам, что на 4% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.