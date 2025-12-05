В Подмосковье совершили почти 230 млн поездок в автобусах Мострансавто по соцкарте
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
С начала 2025 года жители Москвы и Подмосковья совершили в автобусах АО «Мострансавто» более 227,5 млн поездок по социальным картам, что на 4% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На долю этого способа оплаты приходится 54% от всех трансакций. Среди маршрутов-лидеров по количеству операций с использованием социальных карт – МАП № 10 г. Королев, МАП № 12 г. Ногинск и МАП № 11 г. Балашиха.
