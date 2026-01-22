В Подмосковье создали первый отечественный станок для шиповки шин. Его запустили в Орехово-Зуево, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализовало предприятие «ДАВЫДОВО компания по производству шин». Это первый в стране автоматический шиповальный станок. Оборудование полностью сопоставимо с ведущими зарубежными аналогами.

С помощью станка будут производить зимние шины — порядка 850 в день. В программное обеспечение оборудования внесли свыше 1 тыс. программ ошиповки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность развития индустриальных парков в регионе.