В Подмосковье спасли 98-летнюю женщину, ослепшую из-за падения

В Люберецкую больницу поступила 98-летняя женщина, которая ослепла на один глаз из-за падения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что 15 лет назад пациентке уже прооперировали катаракту и заменили помутневший хрусталик на искусственный.

«Раньше мы делали разрез глаза, извлекали хрусталик и заменяли его на новый. Теперь появились новые малоинвазивные методики, которые позволяют исправить все минимально травмируя пациента при операции», — сказала заведующая отделением офтальмологии Люберецкой областной больницы Елена Митяева.

По ее словам, специалистам удалось поставить линзу на место за два прокола. Это позволило восстановить зрение. Самочувствие женщины в норме, ее уже выписали.

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