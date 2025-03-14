В Подмосковье спасли более 100 новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела
Врачи в Подмосковье спасли 115 новорожденных, родившихся раньше срока
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года подмосковные врачи-неонатологи спасли 115 детей, которые родились раньше срока, в том числе с экстремальной и очень низкой массой тела — менее 1,5 кг. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Все родовспомогательные учреждения региона оборудованы необходимой медтехникой, позволяющей оказывать помощь беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше положенного срока», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В ведомстве напомнили, что в регионе действует трехуровневая система родовспоможения. Здесь функционируют шесть перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии. Узнать подробности о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.