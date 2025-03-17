В Подмосковье спасли лосиху, которая провалилась под лед водоема

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» в минувшие выходные спасли самку лося, которая провалилась под лед на Озернинском водохранилище в Рузе.

Спасателей вызвали на место очевидцы, заметившие животное, попавшее в полынью. На момент прибытия специалистов лосиха барахталась в воде примерно в 200 м от берега.

Спасатели быстро оценили обстановку и на плоту добрались до животного, распиливая лед бензопилой. После этого один из специалистов обвязал лосиху веревками, и животное благополучно вытянули на берег.

На берегу замерзшее и напуганное животное передали прибывшим сотрудники ветеринарной службы.

Ранее в ведомстве рассказали о спасении собаки, которая провалилась под лед и чуть не утонула. Инцидент произошел в Можайске.