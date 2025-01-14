В Подмосковье спасли мужчину с опухолью на пальце, возникшей 25 лет назад

В дневной стационар Апрелевской поликлиники Наро-Фоминской больницы поступил 60-летний мужчина, который жаловался на большое болезненное новообразование на среднем пальце левой руки, врачи выявили у него четырехсантиметровую гигрому. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что данная опухоль представляет собой кисту с жидкостью, окруженную плотной оболочкой из соединительной ткани. Сам мужчина признался, что она росла у него в течение более 25 лет.

«В течение получаса мы удалили новообразование под местной анестезией в условиях хирургического кабинета дневного стационара. Госпитализация мужчине не потребовалась. Операция прошла успешно. Функции пальца полностью восстановлены», — рассказала врач-хирург дневного стационара Апрелевской поликлиники Вера Заречина.

Сейчас мужчина находится на амбулаторном лечении, вскоре он сможет вернуться к рабочему процессу.

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