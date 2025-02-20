В Подмосковье спасли мужчину с разрывом мочевого пузыря после падения

В Мытищинскую больницу поступил 50-летний мужчина, который жаловался на сильную боль в области живота и примеси крови в моче после неудачного падения на улице, врачи выявили у него внутрибрюшинной разрыв мочевого пузыря и осложнения из-за отложенного обращения за медицинской помощью. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.