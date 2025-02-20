В Подмосковье спасли мужчину с разрывом мочевого пузыря после падения
Врачи в Подмосковье спасли пациента с разрывом мочевого пузыря после падения
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Мытищинскую больницу поступил 50-летний мужчина, который жаловался на сильную боль в области живота и примеси крови в моче после неудачного падения на улице, врачи выявили у него внутрибрюшинной разрыв мочевого пузыря и осложнения из-за отложенного обращения за медицинской помощью. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Пациент поступил в тяжелом состоянии. Так как по результатам КТ травмы других органов брюшной полости, таких как печень и селезенка, не подтвердились, мною была выбрана минимально инвазивная тактика — лапароскопическая санация и ушивание мочевого пузыря», — сказал заведующий урологическим отделением Зелимхан Лечиев.
По его словам, операция прошла успешно, она длилась в течение трех часов. Хирургическое вмешательство выполнили через четыре прокола в брюшной полости. После этого пациент смог вновь начать прием пищи. Теперь его самочувствие в норме, его уже выписали.
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