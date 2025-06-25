В Подмосковье спасли новорожденного с гигантским новообразованием, мешающим ему есть
Врачи в Подмосковье спасли новорожденного с гигантским новообразованием
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) успешно удалили у новорожденного новообразование размером в 6 см на верхней части челюсти, которое мешало ему есть. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В ведомстве уточнили, что у него диагностировали редкую патологию — врожденный эпулис альвеолярного отростка верхней челюсти. Лечащий и оперирующий малыша врач отделения хирургии новорожденных Татьяна Шишкина уточнила, что это доброкачественное новообразование, которое полностью препятствует процессу кормления. Специалисты приняли решение о проведении операции.
«В ходе операции, которая длилась 1 час, бригада детских хирургов использовала микрохирургическую технику. Это помогло уменьшить травматизацию тканей и минимизировать косметический дефект», — добавила Шишкина.
Теперь самочувствие ребенка улучшилось, его уже выписали домой.
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