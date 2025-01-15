В Подмосковье спасли от ампутации ногу подростка, попавшего в ДТП

В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступил 17-летний подросток, который повредил сосудисто-нервный пучок левой голени и получил перелом малоберцовой кости голени в результате ДТП. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«На момент поступления в Центр у пациента развилось разрушение мышечных волокон наружной поверхности левой голени, что представляло серьезную угрозу для здоровья, включая риск ампутации», — рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии № 1 Владимир Ланцов.

По его словам, врачи выполнили шесть ревизионных операций, включая пластику голени кожным лоскутом с передней брюшной стенки, чтобы полностью закрыть поврежденный участок ноги. Специалистам удалось сохранить функции ноги пациента, его уже выписали домой на амбулаторное лечение. Вскоре он сможет ходить уверенно.

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