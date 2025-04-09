В Подмосковье спасли пациентку с грыжей, сместившей желудок в грудную полость

В хирургическое отделение Раменской больницы экстренно доставили 70-летнюю женщину, которая жаловалась на боль в животе, постоянную рвоту, слабость и головокружение, в течение недели она не могла нормально есть, а после — пить. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Врачи провели КТ с контрастным усилением и обнаружили у нее грыжу диафрагмы огромных размеров, что требовало немедленной операции.

«В ходе операции была выявлена гигантская диафрагмальная грыжа размером более 15 сантиметров. Ущемленная в грыже часть желудка была перемещена из грудной полости на свое анатомическое место — обратно в брюшную полость. Затем мы расправили легкое и ушили грыжевые ворота диафрагмы», — рассказал заместитель главного врача по хирургии, сердечно-сосудистый хирург, хирург-флеболог Раменской больницы Александр Пронченко.

По его словам, ситуация могла закончиться трагически, если бы пациентка вовремя не обратилась за медицинской помощью. Сама пациентка призналась, что она не знала о существовании грыжи, потому что это никак ее не беспокоило. Операция прошла успешно, женщина готовится к выписке.

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