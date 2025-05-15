В Подмосковье спасли пациентку с огромной опухолью почки

Врачи Ступинской больницы провели успешное комплексное хирургическое лечение 45-летней женщине, у которой выявили крупное новообразование почки размером 10 × 9 см. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что пациентка жаловалась на боль в правом подреберье, которая отдавала в поясничную область. Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Петр Золотарев отметил, что специалисты столкнулись со сложным клиническим случаем.

«Чтобы минимизировать риски во время основной операции, было принято решение о двухэтапном лечении. На первом этапе мы провели эмболизацию — заблокировали сосуды, кровоснабжающие опухоль. А на втором — непосредственно удалили пораженный орган», — пояснил он.

По его словам, начальный этап позволил обеспечить безопасные условия для последующего хирургического вмешательства. После хирургического вмешательства состояние женщины улучшилось, ее уже выписали.

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