В Подмосковье спасли почти 2 тыс. новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела

С начала 2025 года врачи-неонатологи подмосковных родовспомогательных учреждений спасли почти 1,7 тыс. детей, которые родились раньше срока, в том числе с экстремально низкой массой тела. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин уточнил, что 115 из них появились с экстремальной и очень низкой массой тела — менее 1,5 кг.

«Родовспомогательные учреждения Московской области оборудованы современной медтехникой, необходимой для оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше положенного срока», — добавил он.

В ведомстве уточнили, что в регионе создали трехуровневую систему родовспоможения. Здесь работают шесть перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии. Узнать подробнее об этом можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.