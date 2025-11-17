В Подмосковье спасли почти 200 новорожденных с экстремально низкой массой тела
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года в Подмосковье неонатологи спасли почти 3,5 тыс. детей, появившихся на свет раньше срока, в том числе 191 новорожденного с экстремально низкой массой тела. Об этом в Международный день недоношенных детей сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Наши родовспомогательные учреждения оснащены современной медтехникой необходимой для оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше положенного срока», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Жителям региона напомнили, что в Подмосковье действует трехуровневая система родовспоможения. Здесь работают шесть перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии, где пациенты могут получить высококвалифицированную помощь. Узнать подробнее о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».
