В Подмосковье спасли почти 200 новорожденных с экстремально низкой массой тела

С начала 2025 года в Подмосковье неонатологи спасли почти 3,5 тыс. детей, появившихся на свет раньше срока, в том числе 191 новорожденного с экстремально низкой массой тела. Об этом в Международный день недоношенных детей сообщает Министерство здравоохранения Московской области.