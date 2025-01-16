В Подмосковье спасли подростка, повредившего руку после взрыва петарды

В Орехово-Зуевскую больницу поступил 14-летний подросток, который получил рваные раны руки после запуска петард вместе с друзьями — одна из них взорвалась прямо у него в руке ребенка. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«По ладонной поверхности правой кисти в области большого, указательного и среднего пальцев у ребенка были рваные ожоговые раны размером до 2 см, покрытые темно-серым налетом от пороховых газов. Мы обработали поврежденные места и наложили швы», — рассказала заведующая детским отделением травматологии и ортопедии Раиса Борисова.

По ее словам, функции руки не были нарушены, пострадали только мягкие ткани на одной руке. Сейчас они срастаются, однако, у подростка останутся шрамы, добавили в ведомстве. Сейчас его выписали на амбулаторное лечение.

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