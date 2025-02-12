В Подмосковье спасли ребенка, проглотившего иголку
Минздрав: врачи в Подмосковье спасли мальчика, проглотившего иголку
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля в Красногорске поступил шестилетний мальчик, который жаловался на боли в животе. Его отец рассказал, что тот проглотил иголку. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Врачи провели обзорную рентгеноскопию брюшной полости и подтвердили наличие инородного тела в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. После этого пациента направили на эндоскопическую операцию.
«Для удаления иглы мы использовали биопсийные щипцы, с помощью которых аккуратно извлекли инородное тело из слизистой оболочки и затем переместили его в желудок, чтобы избежать повреждения окружающих тканей. После этого с помощью эндоскопического инструмента «Крокодил» захватили иголку за «тупую» часть и полностью извлекли», — рассказала врач-эндоскопист Зоя Голикова.
По ее словам, операция прошла успешно, ее проводили в течение 30 минут. На следующий день после этого ребенка выписали домой.
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