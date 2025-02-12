В Подмосковье спасли ребенка, проглотившего иголку

«Для удаления иглы мы использовали биопсийные щипцы, с помощью которых аккуратно извлекли инородное тело из слизистой оболочки и затем переместили его в желудок, чтобы избежать повреждения окружающих тканей. После этого с помощью эндоскопического инструмента «Крокодил» захватили иголку за «тупую» часть и полностью извлекли», — рассказала врач-эндоскопист Зоя Голикова.