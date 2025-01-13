В Подмосковье спасли ребенка с новообразованием, в котором было 450 мл жидкости
Врачи в Подмосковье удалили у ребенка новообразование с 450 мл жидкости
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В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил пятилетний ребенок, который жаловался на боль в животе и повышенную температуру, врачи выявили в его брюшной полости лимфангиому — жидкостное доброкачественное образование. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В экстренном порядке мы провели лапароскопию — через три небольших разреза удалили лимфангиому, занимавшую значительную часть левой стороны брюшной полости. Сначала удалили 450 мл жидкости, затем иссекли стенки образования», — рассказал оперирующий врач-хирург Сергей Ловягин.
По его словам, такой метод хирургического вмешательства позволяет снизить травматичность и ускорить послеоперационное восстановление. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали домой.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.