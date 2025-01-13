В Подмосковье спасли ребенка с новообразованием, в котором было 450 мл жидкости

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил пятилетний ребенок, который жаловался на боль в животе и повышенную температуру, врачи выявили в его брюшной полости лимфангиому — жидкостное доброкачественное образование. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.