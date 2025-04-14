В Подмосковье спасли ребенка с тяжелой травмой глаза от потери зрения

В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступил 10-летний мальчик с тяжелой травмой глаза, он случайно разбил стекло, в результате чего его осколки попали ему в правый глаз. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Инцидент привел к разрезу роговицы, выпадению части внутриглазных оболочек и радужки, а также смещению зрачка, поэтому пациента перевели в операционную.

«В ходе хирургического вмешательства с помощью микрохирургических инструментов мы реконструировали пространство между роговицей и радужкой, а после восстановили его правильное положение. Ушили роговицу, закрыли раны глазного яблока и промыли их антибиотиками», — рассказала лечащий врач-детский офтальмолог Наталья Репина.

По ее словам, хирургическое вмешательство прошло успешно, зрение удалось сохранить. Самочувствие мальчика в норме, его уже выписали. Через месяц ему предстоит плановая госпитализация, в ходе которой врачи снимут швы с роговицы.

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