В Подмосковье спасли ребенка с врожденной аномалией развития пищевода

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил новорожденный мальчик с трахеопищеводным свищом и врожденной аномалией развития пищевода — атрезией, его пищевод соединялся не с желудком, а с трахеей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что такая патология исключает возможность кормления ребенка. Помимо этого, она могли стать причиной развития тяжелых форм пневмонии.

«Мы провели операцию с использованием малоинвазивных методик — торакоскопически через три небольших прокола. В ходе вмешательства была восстановлена правильная анатомия пищеварительного тракта ребенка», — сказал заведующий отделением хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили.

По его словам, теперь здоровью пациента ничего не угрожает, он сможет нормально жить и развиваться. Ребенка уже выписали на амбулаторное лечение.

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