В Подмосковье спасли ребенка с врожденной аномалией развития пищевода
Врачи в Люберцах спасли новорожденного с аномалией развития пищевода
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил новорожденный мальчик с трахеопищеводным свищом и врожденной аномалией развития пищевода — атрезией, его пищевод соединялся не с желудком, а с трахеей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В ведомстве уточнили, что такая патология исключает возможность кормления ребенка. Помимо этого, она могли стать причиной развития тяжелых форм пневмонии.
«Мы провели операцию с использованием малоинвазивных методик — торакоскопически через три небольших прокола. В ходе вмешательства была восстановлена правильная анатомия пищеварительного тракта ребенка», — сказал заведующий отделением хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили.
По его словам, теперь здоровью пациента ничего не угрожает, он сможет нормально жить и развиваться. Ребенка уже выписали на амбулаторное лечение.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.