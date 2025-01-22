В Подмосковье спасли женщину с гигантской опухолью яичника

В Московский областной онкологический диспансер поступила 55-летняя женщина, которая жаловалась на одышку, невозможность нормально спать и принимать пищу из-за увеличившегося живота, врачи выявили у нее гигантскую злокачественную опухоль яичника. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что из-за опухоли пациентка испытывала боль и дискомфорт в течение 20 лет, однако, не обращалась к гинекологу.

«В ходе операции мы удалили из брюшной полости пациентки новообразование яичника диаметром 40 см и весом 16 кг. Оно сдавливало внутренние органы и нарушало их функции. Операция прошла успешно», — рассказала заведующая отделением онкогинекологии № 4 областного онкодиспансера Ирина Карьгина.

По ее словам, врачам удалось восстановить функции внутренних органов, теперь женщина сможет вернуться к обычной жизни. При этом ей придется проходить курс химиотерапии под наблюдением онколога.

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