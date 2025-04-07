В Подмосковье спасли женщину с огромной миомой, которая росла 13 лет

В Видновский перинатальный центр поступила 65-летняя женщина, которая жаловалась на кровянистые выделения и боль внизу живота, врачи обнаружили у нее миому весом около 5 кг. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Еще в 2012 году пациентке поставили диагноз — миома матки. Однако к врачам она не обращалась и лечение отрицала. Через восемь лет, когда новообразование соответствовало 20-й неделе беременности, пациентка также отказалась оперироваться, — рассказал заведующий гинекологическим отделением Николай Соваев.

По его словам, к 2025 году миома увеличилась еще в два раза, что нарушило функции соседних органов. В частности, женщина столкнулась с трудностями с дыханием и частым мочеиспусканием. Пациентке провели операцию, она прошла успешно и ее уже выписали. Врачи напомнили, что всем женщинам важно посещать гинеколога раз в год даже при отсутствии патологий и жалоб.

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