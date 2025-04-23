В Подмосковье спасли женщину с выпадением прямой кишки

В хирургическое отделение Наро-Фоминской больницы обратилась 40-летняя женщина, которая страдала от выпадения прямой кишки на протяжении пяти лет после перенесенной травмы позвоночника. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что проблема серьезно ухудшала качество жизни пациентки, поскольку прямая кишка выпадала после каждого похода в туалет. Кроме того, у нее выявили анальную недостаточность, при которой не получается удерживать содержимое прямой кишки. Врачи решили провести операцию лапароскопическим методом через четыре маленьких прокола.

«Мы произвели выделение прямой кишки и зафиксировали ее выпадающую часть специальной сеткой, что позволило устранить основную проблему. Вместе с этим для коррекции анальной недостаточности мы провели сфинктерпластику, которая направлена на восстановление тонуса мышечного кольца», — рассказал заведующий хирургическим отделением Альберт Тинис.

По его словам, такие операции позволяют сократить сроки восстановления пациентов. Пациентку выписали на пятый день, она смогла вернуться к нормальной жизни.

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