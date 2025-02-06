В Подмосковье спасли женщину, в мочевом пузыре которой находились 200 г камней
Врачи в Подмосковье извлекли из мочевого пузыря пациентки 200 г камней
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Электростальскую больницу поступила 54-летняя женщина, которая жаловалась на сильную боль в нижней части живота, врачи выявили у нее крупные конкременты в мочевом пузыре. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы провели экстренную операцию. Через разрез на передней брюшной стенке извлекли из мочевого пузыря два камня размером 7,5 и 5,5 см, которые в общей сложности весили 200 г», — рассказала врач-уролог Ольга Чежина.
По ее словам, врачам удалось сохранить функциональность мочевого пузыря, операция прошла успешно. Пациентку уже выписали домой на амбулаторное лечение. Жителям региона напомнили о необходимости регулярно проходить профосмотр и диспансеризацию, чтобы выявить различные патологии на ранней стадии.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.