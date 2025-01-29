В Подмосковье спасли зрение подростка, получившего ожог глаз после повторения тренда из соцсетей

В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступил 16-летний подросток, который жаловался на сильную боль в глазах из-за попадания в них средства для очистки труб, врачи выявили у него термохимический ожог глаз. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что травму он получил в ходе эксперимента с бытовой химией, к которому его подтолкнули популярные тренды из соцсетей. В результате юноша получил ожог второй степени, термохимические ожоги роговицы, конъюнктивы, кожи век и лица, а также части шеи.

«Требовалось немедленное устранение химикатов с поверхностей слизистых и кожи. Под наркозом врачи тщательно промыли места ожогов и обработали их антисептиком, чтобы предотвратить осложнения. Затем очистили ткани, поврежденные химическим веществом», — рассказал лечащий врач Даниил Гулякин.

По его словам, операция прошла успешно, зрение удалось восстановить на 80%. После дальнейшего лечения оно может восстановиться полностью. Сейчас пациент проходит лечение в стационаре, вскоре его выпишут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.