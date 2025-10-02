В Подмосковье специалисты убрали от смета более 80% территорий
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
На прошлой неделе в Подмосковье специалисты провели механизированные работы по уборке смета на 81% территории региона, в состав смета входят частицы листвы, травы, земли, опавших веток и пыли. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Сотрудники коммунальных служб применяют механизированный метод уборки с использованием подметальных машин, поливочных установок и другой техники, а также ручной труд. В рамках последнего внимание уделяется труднодоступным участкам, где техника не может обеспечить качественную уборку.
